LawBreakers ritorna, ma non ufficialmente: al via il primo playtest dei server dei fan

Un gruppo di appassionati - che si fa chiamare RELB - sta rimettendo in piedi LawBreakers . Il progetto è iniziato un anno fa, in realtà, ma solo ora il team è pronto per il primo test pubblico.

LawBreakers era un hero arena shoter guidato da Cliff Bleszinski, director di Gears of War. Il gioco è morto da tempo, ma ora sta per tornare , sebbene non in modo ufficiale.

Di cosa si occupa questo progetto?

RELB ha anche condiviso i dettagli di questo progetto e del suo funzionamento:

"Questo è un progetto per riportare in vita il gioco LawBreakers, e viene fatto creando dei server 'falsi' che il client del gioco originale utilizza. Potete partecipare scaricando il launcher, installando una correzione nel vostro gioco e giocando come al solito".

Per chi non conosce il gioco, LawBreakers è uno sparatutto multiplayer in prima persona pubblicato nel 2017 per PC e console. Realizzato da BossKey Productions e pubblicato da Nexon, i suoi server sono stati chiusi ufficialmente un anno dopo, il 14 settembre 2018, per mancanza di interesse da parte dei giocatori.

Lo scorso anno, Bleszinski aveva detto pubblicamente di voler far rivivere l'IP di LawBreakers, ma alla fine nessun progetto ufficiale è stato avviato.