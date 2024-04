Inside Out 2: nel film Disney ci sarà un personaggio in stile Final Fantasy e PS2

Viene poi indicato che vedremo un cane animato, in stile Blue's Clues, e anche "Dark Secret", una figura misteriosa ammantata che probabilmente sarà centrale per la pellicola.

La descrizione di The Hollywood Reporter è in realtà un po' vaga e dice unicamente che vedremo un "personaggio videoludico in stile Final Fantasy animato in stile PS2" sarà presente dentro Inside Out 2.

Secondo quanto indicato da The Hollywood Reporter, il venturo film di Disney Inside Out 2 includerà una scena nella quale alcuni ricordi perduti di Riley (la protagonista) riemergeranno sotto forma di personaggi e uno di questi sarà ispirato a Final Fantasy.

Disney e "Final Fantasy"

Disney, Final Fantasy, Square Enix. E se ci fosse anche Sora?

Non è chiaro esattamente cosa possiamo aspettarci da questo riferimento videoludico né se The Hollywood Reporter è preciso nel definire il personaggio "in stile Final Fantasy".

Disney e Square Enix hanno un legame, ovviamente: Kingdom Hearts. La saga della compagnia giapponese fonde i mondi Disney e i personaggi di Final Fantasy, ma non crediamo che vedremo letteralmente Cloud o Squall all'interno di Inside Out 2, quanto più un personaggio che li ricorda in modo chiaro.

Online i fan puntano il dito anche contro Sora, che potrebbe essere un'aggiunta più semplice, magari pure in previsione di un mondo basato su Inside Out per Kingdom Hearts 4. Le emozioni sono una parte fondamentale in Kingdom Hearts e sarebbe molto semplice realizzare un mondo basato su Inside Out, anche grazie all'idea delle "isole" che compongono il subconscio, le quali permetterebbero a Square Enix di sbizzarrirsi a livello estetico. Ovviamente sono tutte speculazioni.