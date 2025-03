Stellar Blade frulla fino a 350 fps con NVIDIA DLSS 4

Il sistema di frame generation dovrebbe garantire i 120 fps con grande scioltezza anche con risoluzione 4K, sempre per quanto riguarda l'ambito dell'hardware targato NVIDIA, con cui il team ShiftUp ha stretto una collaborazione per questa versione PC del gioco.

L'action game coreano potrà arrivare fino a 350 fps su PC, con performance incredibili purché ovviamente si abbia l'hardware giusto, che in questo caso significa in particolare una GeForce RTX 5090, ma ampi miglioramenti si potranno registrare anche con schede di livello più basso attraverso DLSS 4.

Stellar Blade arriverà su PC a giugno, con una conversione su cui ShiftUp confida particolarmente, come dimostrato anche dai miglioramenti tecnici applicati attraverso il supporto a tecnologie grafiche come DLSS 4 di NVIDIA , che consentirà un incremento delle prestazioni impressionante .

Risultati ancora migliori su PC?

Dopo aver raggiunto un notevole successo su PS5, Stellar Blade si appresta dunque a raggiungere il PC, con Sony a fare da publisher anche per questa versione, a rimarcare lo stretto contatto tra la compagnia nipponica e il team coreano.

Gli sviluppatori stanno puntando molto su questa conversione, considerando che confidano in vendite anche superiori alla controparte per PS5, trattandosi di un titolo che sembra avere un ottimo potenziale su piattaforma Windows anche grazie all'incremento di prestazioni e qualità grafica garantito dall'hardware superiore.

Non per nulla, ShiftUp ha riferito più volte di essere convinta che Stellar Blade venderà più su PC che su console, al di là del fatto che il team ha già ottenuto ottimi risultati nel 2024 grazie al gioco in questione e a Goddess of Victory: Nikke.