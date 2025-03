Sony annuncia la sua nuova tecnologia RGB per display Mini LED con immagini perfette

TV con retroilluminazione mini LED RGB

Il pannello è pensato per schermi di grandi dimensioni e sfrutta l'avanzata tecnologia di controllo della retroilluminazione di Sony. Questa tecnologia è progettata per ottimizzare le caratteristiche del pannello, assicurando una resa fedele delle sfumature e delle gradazioni luminose su tutta la superficie dello schermo, anche nei formati più ampi.

Rappresentazione della nuova retroilluminazione RGB

Nel settore cinematografico, "la capacità di trasmettere le emozioni attraverso le sfumature dei colori, la profondità dei neri e la gradazione della luce è fondamentale per esprimere al meglio l'intento creativo", si legge nel comunicato ufficiale. Il nuovo sistema promette di esaltare queste caratteristiche, offrendo una qualità d'immagine che riflette fedelmente la visione dei creatori di contenuti. Per questo, si pensa che il display sarà ideale sia per la produzione cinematografica che per la fruizione domestica.

Le caratteristiche principali del nuovo display includono:

Ampia gamma cromatica : grazie alla tecnologia LED RGB a controllo indipendente, il display copre oltre il 99% dello spazio colore DCI-P3 e circa il 90% dello standard ITU-R BT.2020. Questi standard definiscono lo spazio colore che un dispositivo è in grado di riprodurre;

: grazie alla tecnologia LED RGB a controllo indipendente, il display copre oltre il 99% dello spazio colore DCI-P3 e circa il 90% dello standard ITU-R BT.2020. Questi standard definiscono lo spazio colore che un dispositivo è in grado di riprodurre; qualità d'immagine superiore : la tecnologia di controllo della retroilluminazione di nuova concezione amplia il volume colore per una resa più naturale delle immagini. Il sistema regola dinamicamente la potenza assegnata a ciascun canale RGB in base alla scena riprodotta, modulando la luminanza in armonia con la gradazione cromatica. Il display raggiunge una luminosità di picco superiore a 4000 cd/m², un valore elevato che si traduce nel "più alto volume colore mai raggiunto dai dispositivi di visualizzazione di Sony";

: la tecnologia di controllo della retroilluminazione di nuova concezione amplia il volume colore per una resa più naturale delle immagini. Il sistema regola dinamicamente la potenza assegnata a ciascun canale RGB in base alla scena riprodotta, modulando la luminanza in armonia con la gradazione cromatica. Il display raggiunge una luminosità di picco superiore a 4000 cd/m², un valore elevato che si traduce nel "più alto volume colore mai raggiunto dai dispositivi di visualizzazione di Sony"; ampia gamma dinamica e rappresentazione precisa delle gradazioni : il sistema elabora il segnale a 96 bit, consentendo di gestire contemporaneamente neri profondi e bianchi intensi, e di riprodurre le variazioni di luminosità nelle scene con molteplici colori intermedi. L'elaborazione del segnale ad alto bitrate permette anche di ottenere un ampio angolo di visione, riducendo al minimo le variazioni di colore e luminosità quando si guarda lo schermo lateralmente;

: il sistema elabora il segnale a 96 bit, consentendo di gestire contemporaneamente neri profondi e bianchi intensi, e di riprodurre le variazioni di luminosità nelle scene con molteplici colori intermedi. L'elaborazione del segnale ad alto bitrate permette anche di ottenere un ampio angolo di visione, riducendo al minimo le variazioni di colore e luminosità quando si guarda lo schermo lateralmente; fedeltà cromatica: la regolazione individuale della luminosità dei LED RGB ad alta densità consente di riprodurre le aree luminose di un'immagine senza "white clipping" e di restituire le sfumature nelle parti scure senza "black crushing". Il nuovo display ha una potenza di elaborazione doppia rispetto ai sistemi di local dimming tradizionali e integra una tecnologia di correzione dei pixel per riprodurre le variazioni cromatiche più sottili senza alterazioni del colore.

Volume colore a confronto: W-OLED e QD-OLED sopra, LED e nuovo LED RGB Sony sotto.

Sony ha poi annunciato di essere in collaborazione con diversi partner per lo sviluppo di questo display. MediaTek Inc. si occupa dei processori di controllo, ROHM Co., Ltd. del circuito di azionamento dei LED e Sanan Optoelectronics Co., Ltd. dei LED stessi. La produzione in serie del nuovo display è prevista per il 2025, con l'obiettivo di estendere questa tecnologia anche ai televisori consumer e ai display per la creazione di contenuti.

Voi che cosa ne pensate di questo nuovo display? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto TCL svela il nuovo Mini LED QM7K, con luminosità superiore e contrasto migliorato.