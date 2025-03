Il prezzo dei giochi di Nintendo Switch 2 crescerà, secondo un analista

Aumento di prezzo

"Il prezzo dell'hardware è ovviamente un argomento importante, ma molte persone (investitori inclusi) non considerano il possibile prezzo del software per Switch 2," ha detto Toto, che poi ha aggiunto: "Mi aspetto assolutamente che i giochi di Nintendo e i principali titoli di terze parti costino 70 dollari americani. (Già nel 2023, TOTK costava 70 dollari e gli è andata bene.)"

Naturalmente non ci sono conferme in merito da parte di Nintendo o di editori terzi, che non sono ancora autorizzati a parlare dei loro progetti per Nintendo Switch 2. Comunque sia non sarebbe poi così strano che accadesse, visto il trend del mercato attuale. In questo modo i prezzi dei giochi per la nuova console di Nintendo si avvicinerebbero a quelli di PlayStation 5 e Xbox Series X e S, compensando almeno in parte gli aumenti dei costi di produzione.

Rimane da capire se questi aumenti, nel caso fossero confermati,i faranno bene o male a Nintendo Switch 2, visto che uno dei punti di forza della prima era anche l'avere un prezzo più accessibile rispetto alle rivali.