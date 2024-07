Planet Coaster 2 è stato annunciato per PC, PS5 e Xbox Series X|S, ecco trailer e dettagli

Planet Coaster 2 è stato annunciato per PC, PS5 e Xbox Series X|S da Frontier Developments, che contestualmente ha pubblicato il primo trailer del gioco, le immagini e i dettagli che descrivono le caratteristiche e le novità del nuovo episodio.

In arrivo questo autunno, Planet Coaster 2 si pone come qualcosa di più di una semplice evoluzione dell'originale Planet Coaster del 2016: un salto di qualità che punta a portare l'esperienza simulativa a un livello superiore grazie alle novità del gameplay pensato per i parchi acquatici.

Il gioco, dotato di un'ampia gamma di attrazioni inedite, scenografie mozzafiato e meccanismi gestionali ancora più realistici, metterà continuamente alla prova la nostra creatività e l'ingegno nell'ambito di tre differenti modalità.