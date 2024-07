L'aumento dei prezzi di Xbox Game Pass rallenterà ulteriormente la crescita del servizio di Microsoft?

Questo tuttavia è il ragionamento che solitamente fa chi è già abbonato, chi conosce il servizio, lo ha provato e arriva alla conclusione che il gioco vale ancora la candela nonostante l'esborso aggiuntivo. Ma dal punto di vista dei non iscritti? L'aumento dei prezzi non rischia di renderlo meno appetibile agli occhi dei nuovi utenti e di conseguenza rallentarne la crescita del servizio , già piuttosto stagnante?

Peggio ancora è andata agli abbonati a Game Pass Console : l'abbonamento verrà eliminato e non sarà accessibile ai nuovi iscritti, mentre chi era già abbonato si troverà con una sottoscrizione "standard" che include anche i servizi online, ma senza giochi al day one (che dovrebbero arrivare entro 6 - 12 mesi stando a fonti non ufficiali) e con il prezzo che passa da 10,99 euro a 14,99 euro. In pratica l'abbonamento entry level da settembre in poi sarà Game Pass Core , che non subirà variazioni e rimarrà a 6,99 euro al mese, offrendo agli iscritti servizi online e una selezione di giochi accessibili senza costi aggiuntivi.

Probabilmente siete già informati in merito, ma un veloce riassunto per chi si fosse perso le ultime non fa male: a partire dal 12 settembre Xbox Game Pass aumentarà di prezzo per alcuni dei suoi tier. PC Game Pass passerà da 9,99€ a 11,99€. Ben più sostanzioso l'incremento per Game Pass Ultimate , che sale da 14,99€ a 17,99€. Parliamo fondamentalmente di un rincaro del 20% e di quasi il 40% rispetto ai 12,99 euro che si pagava quasi un anno fa.

I numeri continueranno a stagnare dopo l'aumento dei prezzi o Call of Duty darà i suoi frutti?

Parliamo di cambiamenti di un certo impatto, in particolare per gli iscritti a Game Pass Console e Ultimate, ma ribandendo quanto detto nel "Parliamone" di ieri, era ampiamente prevedibile e il servizio ha ancora un ottimo rapporto qualità / quantità / prezzo. Dubito che gli aumenti porteranno molte persone a disdire il proprio abbonamento, per quanto sicuramente ci sarà una percentuale di disiscrizioni.

Tuttavia, il problema più grande, a mio avviso, è come questo impatterà negativamente sulla crescita del servizio, già stagnante di suo. A febbraio Sarah Bond, presidente di Xbox, ha riferito che gli abbonati a Xbox Game Pass sono 34 milioni in totale, inclusi gli iscritti al Core (l'abbonamento che ha sostituo il live Gold) contro i 25 (Game Pass) + 11,7 (Live Gold) registrati a inizio 2022, dimostrando che gli abbonati complessivi non solo non sono aumentati, ma si è registrata anche una flessione.

Da questo punto di vista, l'aumento dei prezzi non aiuterà di certo la crescita dato che potrebbe disincentivare nuovi utenti a iscriversi. E forse è proprio questo il punto: Microsoft potrebbe essere arrivata alla conclusione che il servizio ha raggiunto o è molto vicino al suo picco di abbonati potenziali, specialmente su console, e di conseguenza ha iniziato ad aumentare i prezzi nell'ultimo anno (allineandosi a qualsiasi altro servizio in abbonamento) dopo averli lasciati praticamente invariati per anni. Oppure, più semplicemente, allo stato attuale con l'aggiunta dei titoli di Activision Blizzard nel catalogo, l'unico modo per rendere sostenibile o più profittevole il Game Pass era aumentare i prezzi.

Uno scontro a fuoco da una delle prime immagini di Call of Duty: Black Ops 6

Se da una parte l'aumento del costo mensile potrebbe spaventare i nuovi utenti, dall'altra sappiamo che Microsoft ha un asso nella manica davvero importante, ovvero Call of Duty: Black Ops 6. La presenza dello sparatutto e di tutti i prossimi capitoli all'interno del catalogo del Game Pass sin dal day one, infatti, potrebbe avvicinare moltissime persone al servizio e stimolare ulteriormente il passaparola tra gli utenti. Ma basterà per vedere un aumento cospicuo degli iscritti? Parliamone.