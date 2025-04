Il primo episodio della stagione 2 di The Last of Us ha fatto meglio del debutto della prima stagione

L'avvio della seconda stagione della serie TV di The Last of Us è stato davvero promettente, nonché migliore di quello del debutto della prima stagione. Il primo episodio ha raggiunto 5,3 milioni di spettatori statunitensi, considerando tutte le piattaforme e il solo giorno di debutto, un dato che supera la premiere della Stagione 1 di circa il 10%, secondo quanto dichiarato da HBO.

Un debutto promettente

Per inciso, il primo episodio della prima stagione aveva attirato 4,7 milioni di spettatori durante le sue prime 24 ore, all'epoca il debutto migliore per la piattaforma dopo quello di House of the Dragon.

Contestualizzando ancora, la premiere della Stagione 1 alla fine ha accumulato nel corso del tempo quasi 32 milioni di spettatori, che rappresenta il pubblico più vasto di sempre per una stagione di debutto su HBO e Max.

Inoltre, l'arrivo della stagione 2 ha fatto bene anche alla stagione 1, che ha visto crescere il suo pubblico del 150% nella settimana precedente all'arrivo della nuova stagione.

Basato sul premiato videogioco di Naughty Dog, The Last of Us è ambientato 20 anni dopo la distruzione della civiltà. Joel, interpretato da Pedro Pascal, è un sopravvissuto che viene ingaggiato per far uscire di nascosto Ellie (Bella Ramsey), una ragazza di 14 anni, da una zona di quarantena. Quello che inizia come un lavoretto si trasforma presto in un viaggio brutale e straziante, che creerà tra i due un fortissimo legame. La Stagione 2 parte cinque anni dopo gli eventi della prima stagione. Joel ed Ellie si ritrovano in conflitto tra loro e in un mondo ancora più pericoloso e imprevedibile di quello che si sono lasciati alle spalle.

Oltre a Pascal e Ramsey, il cast di ritorno include Gabriel Luna e Rutina Wesley. Si uniscono alla Stagione 2 Kaitlyn Dever, Isabela Merced, Young Mazino, Ariela Barer, Tati Gabrielle, Spencer Lord, Danny Ramirez e Jeffrey Wright. Catherine O'Hara appare anche come guest star.

The Last of Us è scritta e prodotta da Craig Mazin e Neil Druckmann. La serie è una co-produzione con Sony Pictures Television.