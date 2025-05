Apple prepara la rivoluzione: "Solarium" non solo per iOS, grandi cambiamenti anche per tvOS e watchOS

La direzione intrapresa da Apple suggerisce un impegno verso una maggiore uniformità visiva e funzionale tra i vari sistemi operativi, un'evoluzione che punta a rendere l'esperienza utente più fluida e intuitiva indipendentemente dal dispositivo utilizzato. E il cuore di questo atteso aggiornamento risiede in un progetto interno noto con il nome in codice "Solarium" .

La Worldwide Developers Conference (WWDC) di giugno si avvicina e, con essa, l'attesa per le significative innovazioni che Apple è solita presentare. Quest'anno, l'attenzione sembra concentrarsi in modo particolare su un vasto rinnovamento dell'interfaccia grafica che interesserà l'intero ecosistema di dispositivi dell'azienda. Si preannuncia infatti un cambiamento che potrebbe ridefinire l'estetica e l'interazione con le diverse piattaforme software di Cupertino, dal mobile al desktop, fino ai dispositivi indossabili e alla realtà mista.

Il progetto "Solarium"

Da quanto è trapelato finora, pare che "Solarium" introdurrà un'interfaccia utente più moderna e, soprattutto, maggiormente coerente attraverso l'intera gamma di sistemi operativi Apple. L'ispirazione principale per questa evoluzione stilistica proviene in larga parte dal linguaggio visivo adottato su visionOS, il sistema operativo alla base del visore di realtà mista Apple Vision Pro.

Pare che VisionOS sarà la base di Solarium

La nuova direzione di design intende avvicinare significativamente i diversi ambienti software sviluppati da Apple. Questo si tradurrà in uno stile condiviso che si estenderà in modo capillare, abbracciando non solo sistemi operativi come iOS, macOS e iPadOS, ma anche watchOS e tvOS. L'obiettivo è eliminare le piccole disomogeneità estetiche e funzionali, tanto che persino visionOS, nonostante sia la fonte di ispirazione primaria, è destinato a ricevere alcuni affinamenti.

Apple, poi, non vuole ignorare l'intelligenza artificiale. Al contrario, le anticipazioni della WWDC 2025 suggeriscono un ruolo crescente per l'IA all'interno dei sistemi operativi, ma in un'ottica di integrazione armoniosa piuttosto che di sostituzione radicale dell'interfaccia esistente. L'approccio di Apple sembra essere quello di potenziare l'interfaccia esistente con funzionalità intelligenti, mantenendo al contempo un'estetica raffinata e un'usabilità consolidata. Il progetto "Solarium" si inserisce in questo contesto, fungendo da base per un'esperienza utente che è sia visivamente accattivante che intrinsecamente potenziata.

