Il lancio di Dune: Awakening è vicino: svelate date e orari di lancio, accesso anticipato e preorder

Siamo sempre più vicini al lancio di Dune: Awakening su PC e per prepare i giocatori il team di Funcom ha annunciato le date e orari esatti per il lancio globale, l'accesso anticipato con le edizioni Deluxe ed Ultimate e quando sarà possibile iniziare il preload.

I dettagli sul preload

Per quanto riguarda i preload, stando alle informazioni condivise dagli sviluppatori chi ha preacquistato il gioco potrà iniziare il download 24 ore prima del lancio dell'accesso anticipato, ovvero mercoledì 4 giugno.

Funcom ha aggiunto che "molti mondi e server saranno disponibili fin dall'anticipo, ma la maggior parte sarà disponibile solo a partire dal lancio del 10 giugno, man mano che arriveranno altri giocatori." Di conseguenza chi inizierà in questa data potrà scegliere un mondo popolato da utenti che hanno iniziato a giocare già da alcuni giorni (magari per unirsi agli amici) o da uno nuovo di zecca dove troverà altri giocatori in erba come lui.