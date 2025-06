Un gioco indie giapponese sta ricevendo delle recensioni molto negative dal pubblico cinese

Kodansha Creators' Lab ha pubblicato lo scorso aprile Bokura: Planet , seguito della hit indie giapponese Bokura. Si trattad i un puzzle game cooperativo di pregevole fattura, nonché davvero ispirato. Costa poco, 5,39 euro a prezzo pieno, 4,31 euro per i saldi di Steam e si sta facendo notare per la reazione del pubblico cinese al finale , che sulla piattaforma di Valve gli ha fruttato dei giudizi molto negativi tra gli utenti con lingua impostata su cinese tradizionale (complessivamente il giudizio è Perlopiù positivo, considerando la scena globale).

Troppo affetto?

La testata Automaton ha parlato dell'argomento con lo sviluppatore del gioco, Tokoronyori, e con il produttore editoriale, Yuki Katayama. Il secondo ha spiegato che il gioco è stato accolto in maniera molto diversa dai vari territori: "Le reazioni dei giocatori statunitensi, europei e giapponesi sono state nel complesso favorevoli, con molti utenti che l'hanno approcciato con un'attitudine del tipo: "Ah, quindi questa è la direzione che avete deciso di prendere". D'altra parte, le reazioni sono state molto più divise nelle regioni di lingua cinese, sia semplificata che tradizionale."

I protagonisti di Bokura: Planet

Quindi Tokoronyori ha detto: "Il maggior numero di recensioni proviene dai giocatori di lingua inglese, e tra queste, l'87% sono positive. Al secondo posto ci sono le recensioni in cinese semplificato, ma solo il 47% di esse sono positive. Tra i giocatori di lingua giapponese, le recensioni sono positive all'85%. In Corea, la percentuale è del 72%, e in cinese tradizionale del 63%. Ci sono recensioni anche in altre lingue, ma questa è la ripartizione generale."

Pare che i vari aggiornamenti ricevuti dal gioco abbiano migliorato la situazione, ma solo di qualche punto percentuale. Comunque sia, rispondendo alla domanda "Avete notato punti di critica comuni tra le recensioni dei giocatori cinesi?", Tokoronyori ha spiegato: "Molte persone hanno detto di non poter accettare come si svolge la storia, soprattutto in confronto al primo gioco. Il gioco precedente non aveva un finale negativo, quindi penso sia per questo che ora sia emersa con più forza una simile reazione. Ho visto molti giocatori dire cose come: "Mi sono impegnato tanto per finire il gioco, ma i personaggi non vengono nemmeno ricompensati".

Insomma, pare che il nodo del contendere sia il finale, non propriamente positivo. Secondo Tokoronyori, questa è più una dimostrazione di quanto abbiano investito emotivamente nel gioco e di quanto ci tengano, più che di volontà di affossarlo.