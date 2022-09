Katana Zero: il grosso DLC gratis si mostra in un video gameplay

Katana Zero otterrà presto un DLC gratuito, anche se non ci sono ancora dettagli sulle tempistiche precise del rilascio, e qualcosa possiamo vederlo da questo nuovo video gameplay pubblicato da Askiisoft.

È da parecchio tempo che si parla di questo DLC di Katana Zero, che non ha ancora un nome preciso: a marzo dell'anno scorso era emerso che era ancora in sviluppo e che il team aveva deciso di espanderlo e renderlo decisamente più grande di quanto era stato inizialmente programmato. A questo punto non stentiamo a crederlo, considerando che la lavorazione si sta protraendo da parecchi mesi a questa parte.

In ogni caso, un assaggio concreto sui nuovi contenuti e le dinamiche di gameplay introdotte possiamo averlo ora guardando il nuovo video pubblicato dagli sviluppatori. Il DLC si presenta tre volte più grande di quanto era stato programmato originariamente, arrivando ad essere un grosso pezzo del gioco aggiuntivo, distribuito gratuitamente a tutti i possessori di Katana Zero e andando ad arricchire in maniera sostanziale il gioco per tutti coloro che lo acquisteranno d'ora in poi.

In attesa di ulteriori informazioni sul periodo di uscita, vediamo dunque questo bello spezzone di gameplay tratto da questo DLC, mentre vi rimandiamo alla recensione di Katana Zero per conoscere meglio l'interessante action di Askiisoft.