Evercade EXP: 18 giochi Capcom saranno preinstallati nella nuova console da retrogaming

Evercade EXP, la nuova console dedicata al retrogaming, uscirà con 18 giochi Capcom preinstallati al suo interno, frutto di una collaborazione tra Blaze Entertainment e la compagnia di Osaka, che consentirà subito di sfruttare le potenzialità del dispositivo con un bel catalogo di classici.

Questa è la lista dei giochi Capcom presenti all'interno di Evercade EXP:

1942 (Arcade version)

1943 (Arcade version)

1944 : The Loop Master (Arcade version)

Bionic Commando (Arcade version)

Captain Commando (Arcade version)

Commando (Arcade version)

Final Fight (Arcade version)

Forgotten Worlds (Arcade version)

Ghouls 'n Ghosts (Arcade version)

Legendary Wings (Arcade version)

MERCS (Arcade version)

Street Fighter II': Hyper Fighting (Arcade version)

Strider (Arcade version)

Vulgus (Arcade version)

Mega Man (8-bit)

Mega Man 2 (8-bit)

Mega Man X (16-bit)

Breath of Fire (16-bit)

I giochi verranno precaricati su tutti i dispositivi Evercade EXP, incluso Evercade EXP Limited Edition, quindi non sarà richiesto alcun download o riscatto digitale.

Evercade EXP con 18 giochi Capcom preinstallati

Come riferito da Blaze Entertainment, basterà accendere il dispositivo e selezionare l'opzione EXP nel menu per aprire tutti i 18 giochi Capcom, con tanto di manuale a colori dedicato alla raccolta.

Molti di questi giochi sfruttano la nuova modalità TATE di Evercade EXP come 1942, 1943, Commando, Legendary Wings e Mercs. Oltre alla modalità Arcade, Evercade offre 4 titoli classici a 8 e 16 bit come la serie Mega Man, una delle preferite dai fan, con Mega Man, Mega Man 2 e Mega Man X, insieme ad uno dei JRPG più apprezzati di tutti i tempi e il primo gioco di ruolo tradizionale di Capcom: Breath of Fire.

Presentata lo scorso giugno, Evercade EXP è una nuova console di gioco di Blaze Entertainment dedicata al retrogaming, che arriva dopo il successo dell'originale Evercade e dell'Evercade VS.

Questa nuova console presenta uno schermo IPS ad alta risoluzione, Wi-Fi integrato per aggiornamenti facili e veloci, selezione dei pulsanti ampliata e modalità TATE dedicata per giocare a titoli orientati verticalmente, oltre ai 18 titoli incorporati di Capcom e la cartuccia IREM Collection inclusa.

Evercade EXP è compatibile con l'intera libreria di cartucce Evercade uscita finora per le macchine precedenti, composta da oltre 30 raccolte e più di 300 giochi. Ogni raccolta è contenuta in una cartuccia fisica con una scatola da collezione e un manuale a colori.

L'uscita di Evercade EXP è prevista per questo inverno, al prezzo di 149,99 euro.