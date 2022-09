Return to Monkey Island: l'interfaccia di gioco spiegata da Ron Gilbert

Nel corso della nostra intervista a Ron Gilbert, Dave Grossman e Rex Crowle su Return to Monkey Island, sono emersi anche alcuni dettagli interessanti sulla nuova interfaccia elaborata dagli autori per questo capitolo, che evolve alcune forme già utilizzate in precedenza.

Spostandosi completamente dall'esperienza di Thimbleweed Park, che riproponeva invece un meccanismo simile al vecchio sistema SCUMM con i verbi scritti, Return to Monkey Island si presenta più "user friendly" e dinamico, riprendendo per certi versi l'esperienza di gioco di Curse of Monkey Island, il terzo capitolo della serie.

In quest'ultimo, l'interazione con oggetti, personaggi ed elementi dello scenario avveniva cliccando su alcune parte di una moneta a scomparsa, che simboleggiavano i diversi modi di interagire con gli oggetti.

Anche Return to Monkey Island propone un sistema semplificato di questo tipo, ma rendendolo più dinamico e vario.

Come riferito da Gilbert, questo sistema era apprezzato dagli autori, ma lo trovavano anche un po' vago e confusionario, perché rendeva troppo generiche alcune azioni come "usa", per esempio. C'era bisogno di trovare un sistema in grado di declinarsi secondo diverse situazioni e la soluzione è stata trovata inserendo i pensieri di Guybrush nel discorso.

Come si legge nella nostra intervista a Ron Gilbert, Dave Grossman e Rex Crowle, in Return to Monkey Island, ogni azione sarà espressa chiaramente, ma a differenza di Curse of Monkey Island l'interfaccia non mostrerà un oggetto particolare (come una moneta) e tutto sarà raccontato attraverso i pensieri di Guybrush.

Quando si passa il cursore su un lecca-lecca, adesso Guybrush può pensare 'cavoli, ho fame' oppure 'mi domando cosa ci sia dentro'. "Nel momento in cui abbiamo avuto quell'idea tutto si è sbloccato: abbiamo avuto un'esplosione di creatività riguardo quello che potevamo fare con l'interfaccia e quali gag potevamo inventarci con un Guybrush così introspettivo".

Questa e molte altre informazioni potete trovarle nell'intervista su Return to Monkey Island pubblicata in queste ore, mentre ricordiamo che il titolo è in arrivo il 19 settembre 2022 su PC e Nintendo Switch ed è il gioco più atteso di settembre 2022 per redazione e lettori di Multiplayer.it.