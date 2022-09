Call of Duty: Modern Warfare 2, il teaser trailer della campagna è spettacolare

Call of Duty: Modern Warfare 2 si mostra con un brevissimo teaser trailer dedicato all'accesso anticipato alla campagna: poche sequenze, ma davvero spettacolari ed entusiasmanti per i tantissimi fan della serie Activision.

Come probabilmente saprete, la campagna di Call of Duty: Modern Warfare 2 sarà giocabile con una settimana di anticipo per chi prenota, e il video punta proprio a promuovere questa interessante opportunità.

Nel trailer vediamo la squadra protagonista della campagna assaltare una villa e insediarsi al suo interno, solo per essere rapidamente circondata dai nemici, alcuni dei quali equipaggiati con lo scudo antisommossa, che dunque farà il proprio ritorno nel gioco.

A questo punto il gruppo decide di uscire, armi spianate, e si assiste a un rapido montaggio di fasi di combattimento con fucili e lanciarazzi, finché uno della squadra non si lancia nel vuoto, verso un fiume situato molto più in basso, per sfuggire all'agguato.

Call of Duty: Modern Warfare 2 sarà disponibile su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One a partire dal 28 ottobre.