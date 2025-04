Svelate le dimensioni di Indiana Jones e l'Antico Cerchio su PS5 e la data del preload

Mancano ormai pochi giorni al lancio della versione PS5 di Indiana Jones e l'Antico Cerchio e come da tradizione PlayStation Game Size ha svelato in anticipo le dimensioni del gioco e quando sarà possibile iniziare il preload dal PlayStation Store.

Le copie digitali di Indiana Jones e l'Antico Cerchio per PS5 richiederanno di scaricare ben 125,29 GB di file, tutto sommato in linea con la versione Xbox. Il dato si riferisce alla versione 1.002.000, quindi con già applicata una patch correttiva, per quanto non è da escludere che da qui al lancio il peso complessivo possa aumentare o diminuire.