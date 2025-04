Nintendo sta lavorando con i team di terze parti per assicurare la retrocompatibilità di Switch 2

La retrocompatibilità di Nintendo Switch 2 sembra essere una caratteristica fondamentale della nuova console, ma non è affatto semplice garantirla: motivo per il quale la compagnia sta lavorando assiduamente a questo aspetto e, a quanto pare, anche collaborando con i team di terze parti per garantire il funzionamento di questa.

Come è stato spiegato dai responsabili della console, Nintendo Switch 2 non fa funzionare i giochi della prima Switch in maniera nativa, bensì attraverso una soluzione ibrida che implementa emulazione software e caratteristiche hardware per rendere leggibili e funzionanti i giochi, considerando che non ci sono elementi architettonici corrispondenti tra l'hardware delle due console.

La questione è stata spiegata in maniera molto vaga ma sembra sostanzialmente l'applicazione di un layer in grado di tradurre il codice sul nuovo hardware di Nintendo Switch, ma è una cosa che deve essere testata fondo e su una quantità enorme di giochi.