Harmony sembra essere un gioco Retro Studios per Switch cancellato prima di Metroid Prime 4, emerso in video

Ci siamo chiesti spesso cosa abbia fatto Retro Studios per anni, prima di riprendere il controllo sul progetto Metroid Prime 4, visto il silenzio assoluto arrivato dal team americano: un video trapelato online potrebbe avere la risposta visto che mostra un gioco chiamato Project Harmony, il quale sembra essere una sorta di action RPG musicale in sviluppo presso il team ma poi cancellato.

In base a quanto emerso, questo Harmony dovrebbe essere un gioco su cui Retro ha lavorato tra Donkey Kong Country: Tropical Freeze e Metroid Prime 4: Beyond, con la build debug trapelata che risale al 2017, ma non sappiamo precisamente per quanto tempo sia stato in lavorazione prima di essere cancellato.

Il gioco non è mai stato nemmeno annunciato, sebbene la fase di prototipo sembra sia andata avanti per un po', a giudicare dallo stato di completamento che emerge da questi video.