Meta rischia di essere smembrata: al via il processo per la separazione di Instagram e WhatsApp

Il procedimento si basa su una causa iniziata sotto la prima amministrazione Trump e poi modificata durante la presidenza Biden. Ora, con Trump di nuovo alla Casa Bianca (che oltre a focalizzarsi su questo, sta tenendo banco con i suoi dazi per ora messi in pausa) e un nuovo presidente della FTC, il caso torna in aula in un contesto politico e legale estremamente complesso. Meta è accusata di aver neutralizzato la concorrenza tramite acquisizioni strategiche, violando così le normative antitrust.

Lunedì 14 aprile 2025 inizia a Washington un processo che potrebbe stravolgere l'industria dei social network. La Federal Trade Commission (FTC) porta Meta in tribunale per chiedere la separazione forzata di Instagram e WhatsApp, due delle acquisizioni più importanti nella storia dell'ex Facebook. Secondo l'accusa, l'acquisto di queste piattaforme avrebbe eliminato concorrenti potenzialmente pericolosi, rafforzando così una posizione dominante sul mercato.

Le accuse della FTC: strategia anticompetitiva e monopolio digitale

Il cuore dell'accusa è una frase scritta da Zuckerberg nel 2012: "Le aziende sono ancora piccole ma le reti sono consolidate, i brand già significativi, e se crescono troppo potrebbero essere molto dirompenti per noi."

Per la FTC, questa frase dimostra l'intento di eliminare la concorrenza, acquistandola prima che potesse crescere. Quando Facebook acquistò Instagram per 1 miliardo di dollari, l'app contava solo 30 milioni di utenti e zero ricavi. Oggi, Instagram vale oltre la metà delle entrate pubblicitarie statunitensi di Meta. Nel 2014, WhatsApp fu comprata per 19,3 miliardi di dollari, una cifra record per l'epoca. Ora genera oltre 10 miliardi di dollari l'anno indirettamente, grazie agli annunci su Facebook e Instagram che portano gli utenti a interagire con account business su WhatsApp.

Secondo la FTC, questo tipo di comportamento ha soffocato l'innovazione nel mercato dei social network, impedendo lo sviluppo di alternative realmente competitive.