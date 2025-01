La versione laptop di NVIDIA GeForce RTX 5080 è molto più veloce di RTX 4080, secondo i primi benchmark

In occasione dell'apertura del Consumer Electronic Show 2025 di Las Vegas, ci eravamo lasciati con l'annuncio di NVIDIA della nuova serie RTX 50 dedicate ai laptop, che comprende rispettivamente le scheda video GeForce RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070Ti e infine RTX 5070. In particolare, secondo alcuni benchmark pubblicati di recente, il modello RTX 5080 per laptop metterebbe in evidenza prestazioni significativamente superiori rispetto alla precedente generazione di GPU: scopriamone insieme tutti i dettagli.