Ebbene, quali sono i migliori remake e remaster del 2025 ? Fra le tante produzioni che corrispondono a questi criteri e che sono state pubblicate negli ultimi dodici mesi, abbiamo selezionato dieci nomi che speriamo mettano tutti d'accordo e che trovate descritti qui di seguito in rigoroso ordine alfabetico.

Remake e remaster , rifacimento e miglioramento: due termini spesso confusi, talvolta molto vicini all'essere sovrapponibili e senza dubbio entrati ormai da tempo nel lessico videoludico, nonché nella natura stessa di un'industria che non riesce a guardare al futuro senza considerare anche il passato, come in effetti è giusto che sia.

Come abbiamo avuto modo di scrivere nella recensione di Dragon Quest I & II HD-2D Remake , le piccole ma importanti migliorie apportate all'esperienza migliorano l'accessibilità dei giochi senza tradirne l'anima, mentre il lavoro di rifacimento appare competente ed entusiasmante , fra splendidi scenari e colori vivaci che donano alle due avventure una luce tutta nuova.

Ben diverso è il discorso relativo al remake di Dragon Quest 2 , forte di una narrazione più intensa, sostenuta da un cast meglio definito (che vede peraltro l'introduzione di una figura inedita, Matilda), dialoghi molto ben scritti e nuove sequenze di intermezzo introdotte con grande naturalezza, che completano il quadro di una campagna capace da sola di tenerci occupati per quasi quaranta ore.

In tal senso, Dragon Quest I & II HD-2D Remake è un esempio brillante: una raccolta che include i primi due capitoli della celebre saga JRPG e che riesce a valorizzarli sotto ogni punto di vista, pur al netto dei limiti imposti dalla natura pionieristica e dal design essenziale dell'episodio d'esordio, che è inevitabilmente quello che spicca di meno all'interno del pacchetto.

Gli HD-2D Remake firmati Square Enix si pongono ormai come una tradizione ampiamente consolidata , un modello che il publisher giapponese ha deciso di seguire convintamente e che gli consente di sfornare piccoli gioiellini capaci di catturare lo stile e le atmosfere delle opere originali, ma che sono al contempo caratterizzati da un approccio moderno.

Sul fronte del gameplay la remaster interviene soltanto in modo leggero : niente nuovi contenuti, niente mestieri aggiuntivi rispetto alla versione PSP, solo un'interfaccia più chiara, sprite ammorbiditi, caricamenti rapidissimi e qualche ritocco alla qualità della vita, come l'accelerazione delle animazioni, la telecamera migliorata e un nuovo selettore della difficoltà. Il cuore del gioco resta quello di tanti anni fa, con il suo iconico Job System e un impianto strategico immediato ma profondo, perfetto per neofiti e veterani.

La nuova schermata Chronicle, ispirata a Final Fantasy 16, riordina eventi, personaggi e filmati, permettendo di seguire la trama del gioco con inedita chiarezza: si tratta di un'aggiunta preziosa, soprattutto considerando le note criticità delle vecchie traduzioni. In questo caso Square Enix ha riscritto gran parte dei testi giapponesi e completamente riadattato quelli inglesi, adottando uno stile molto ricercato.

L'idea di Matsuno era quella di raccontare una storia che affrontasse temi come la lotta di classe, le diseguaglianze, la religione e la politica attraverso l'universo brutale e raffinato di Ivalice: un mondo che oggi potremmo accostare senza difficoltà alle atmosfere de Il Trono di Spade, con al centro l'eroe riluttante Ramza Beoulve, trascinato in conflitti più grandi di lui fra intrighi familiari, guerre e leggende legate a oggetti dai poteri divini.

Il capolavoro diretto nel 1997 da Yasumi Matsuno è tornato quest'anno con una remaster che punta a ribadirne le straordinarie qualità, mantenendo però intatto il fascino dell'opera originale e il grandissimo spessore del suo comparto narrativo. Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles è dunque questo e molto altro ancora.

Come abbiamo scritto nella recensione di Gears of War: Reloaded , lato gameplay la remaster mantiene intatte le peculiarità della serie grazie a un gunplay pesante ma gratificante, coperture magnetiche e un arsenale iconico: tutti elementi che arricchiscono il vero fulcro dell'esperienza, ovverosia il comparto multiplayer competitivo , forte di diciannove mappe rimasterizzate e otto spettacolari modalità.

Da qui prende forma la missione della Squadra Delta: Marcus, Dom, Cole e Baird , accompagnati dall'affascinante doppiaggio italiano della prima edizione per Xbox 360, devono recuperare dati essenziali sulle gallerie sotterranee e colpire il nemico nel suo territorio, affrontando anche i cinque capitoli aggiuntivi della versione PC, incluso lo spettacolare scontro con l'enorme Brumak.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

In attesa di capire quale futuro avrà la serie creata da Hideo Kojima, Konami ha pensato bene di realizzare il remake in Unreal Engine 5 del terzo, storico capitolo. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater riprende dunque il perfetto mix di linguaggio cinematografico, design visionario e direzione artistica che caratterizzava l'originale del 2005, mettendoci nuovamente nei panni di Naked Snake in una spy story senza tempo.

Snake si nasconde dietro un albero in Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Gli sviluppatori sono intervenuti sugli aspetti tecnici della produzione, migliorando la resa dei personaggi, degli scenari e degli effetti visivi, per poi introdurre due differenti stili per il gameplay: quello moderno, con telecamera libera e mira da sopra le spalle del protagonista, più dinamico e scorrevole; e quello classico, che conserva la struttura e la legnosità degli esordi.

Pur "ricoperto di nuovo", tuttavia, l'impianto è rimasto fondamentalmente quello di vent'anni fa per quanto concerne animazioni e meccaniche, scontri con i boss e routine comportamentali: un chiaro segno di come i responsabili del remake non abbiano voluto osare troppo e stravolgere la visione di Kojima, rischiando così di confezionare un'esperienza che gli appassionati avrebbero potuto odiare.

Snake si prepara a eliminare un nemico in Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Il risultato finale è dunque un rifacimento meno coraggioso di quanto si potesse immaginare, ma al contempo forte degli indubbi e molteplici pregi di un'opera che ha ancora qualcosa da dire e un messaggio da recapitare: abbiamo parlato di questo e altro nella nostra recensione di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.