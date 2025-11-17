Resident Evil Requiem era in sviluppo ben prima dell'uscita di RE Village, svela il produttore

Resident Evil Requiem sarà il prossimo capitolo della serie horror di Capcom e sarà in pratica il nono capitolo principale. Il suo sviluppo, però, pare iniziato prima ancora che l'ottavo capitolo (Village) venisse pubblicato.
L'informazione arriva da Capcom stessa, che ha raccontato la questione in una intervista con Press Start.
Il commento del produttore di Resident Evil Requiem
Il produttore Masato Kumazawa di Resident Evil Requiem ha infatti raccontato alcuni dettagli dello sviluppo del videogioco e delle scelte fatte nei vari capitoli della serie. "Pensando al passato, capisco perché Resident Evil 4 e Resident Evil Village siano diventati più focalizzati sull'azione. È qualcosa di assolutamente vero".
"Guardando i feedback, però, comprendiamo che i fan preferiscono più horror. Requiem era in sviluppo ben prima di Village: volevamo assicurarci di focalizzarci sull'horror e sul rendere la paura la parte principale. Non so se tutti i team di sviluppo lo fanno, ma personalmente cerco di leggere il maggior numero di commenti sui social media".
Kumazawa ha anche precisato che, partendo a contare dalla primissima versione di Requiem, questo capitolo è stato in sviluppo per circa sei anni. Precisamente il produttore afferma: "Ripensando al gioco multiplayer online, direi che è in fase di sviluppo da circa sei anni."
È stato inoltre spiegato che Resident Evil Requiem non avrà i problemi tecnici di Monster Hunter Wilds al lancio su PC, dice Capcom.