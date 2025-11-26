Microsoft spinge sempre più su Xbox Play Anywhere: oltre 60 giochi sono stati aggiunti nell'ultimo mese

La notevole spinta su Xbox Play Anywhere che sta caratterizzando questo periodo, con Microsoft che ha inserito nel programma più di 60 giochi solo nell'ultimo mese deriva dal cambio di paradigma che la compagnia sta attuando sul futuro di Xbox, che comprende i nuovi dispositivi portatili come ROG Xbox Ally ma anche una progressiva convergenza tra console e PC.

Tra ottobre e novembre, Play Anywhere è diventato sempre più "anywhere", in effetti, dando la netta impressione che l'integrazione tra PC e Xbox sia una prospettiva concreta non solo per il prossimo futuro ma anche per il presente, con Microsoft che prepara il terreno per questa unione.

Il programma Play Anywhere infatti, per chi non lo sapesse, consente di acquistare uno stesso gioco una sola volta e poterlo scaricare e giocare sia su Xbox che su PC, con condivisione di progressi e salvataggi.