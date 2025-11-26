Microsoft spinge sempre più su Xbox Play Anywhere: oltre 60 giochi sono stati aggiunti nell'ultimo mese

La notevole spinta su Xbox Play Anywhere che sta caratterizzando questo periodo, con Microsoft che ha inserito nel programma più di 60 giochi solo nell'ultimo mese deriva dal cambio di paradigma che la compagnia sta attuando sul futuro di Xbox, che comprende i nuovi dispositivi portatili come ROG Xbox Ally ma anche una progressiva convergenza tra console e PC.
Tra ottobre e novembre, Play Anywhere è diventato sempre più "anywhere", in effetti, dando la netta impressione che l'integrazione tra PC e Xbox sia una prospettiva concreta non solo per il prossimo futuro ma anche per il presente, con Microsoft che prepara il terreno per questa unione.
Il programma Play Anywhere infatti, per chi non lo sapesse, consente di acquistare uno stesso gioco una sola volta e poterlo scaricare e giocare sia su Xbox che su PC, con condivisione di progressi e salvataggi.
Una lista parziale delle novità
In effetti, anche il recente Xbox Partner Showcase ha avuto una particolare insistenza su Play Anywhere, tanto da rendere quasi più visibile quest'ultima caratteristica di Game Pass, a dimostrazione di come ci sia stata di recente una nuova spinta verso l'iniziativa Microsoft.
È il modo ideale per creare una fusione tra l'utenza storicamente console e quella PC, visto che l'acquisto di giochi in Play Anywhere significa, sostanzialmente, la costruzione di una libreria condivisa tra le due piattaforme, e inoltre è un sistema che rende la fruizione dei giochi su dispositivi portatili ancora più comoda.
Questi sono i giochi annunciati in Play Anywhere, solo per quanto riguarda ottobre e novembre:
- Abyssal Drift
- Arc Raiders
- Ball Blast
- Ball x Pit
- Barbie Horse Trails
- Blood West
- Bounty Star
- Captain Tideborne and the Siren's Call
- Card Collector Trading Shop
- Carnage: Battle Arena
- Car Driving School Simulator
- Chicken Run: Eggstraction
- Creepy Shift: Roadside Diner
- Criss Cross
- Detective - The Test
- DIY Fashion Star
- Dora: Rainforest Rescue
- Dragon Quest I & II HD-2D Remake
- Dreamed Away
- Dreamout
- Dungeon Minesweeper
- Ember Knights: Heroes of the Nexus Edition
- FatalZone
- Galacticon
- Grand Poker Casino
- Greek Tragedy
- Halls of Torment
- Hannah VCR
- Hell Is Other Demons
- Hot Wheels Let's Race: Ultimate Speed
- Infantry Attack
- Jurassic World Evolution 3
- Keeper
- Kotenok
- Little Nightmares III
- Little Rocket Lab
- Lost Eidolons: Veil of the Witch
- Mystical Mixing
- Pacific Drive
- Ping Pong Up
- Platzle
- PowerWash Simulator 2
- Puff Up
- Road to Exotics
- Schoolboy Escape - Xbox Edition
- Science Skaters
- Silent Hill 2
- Snoopy & The Great Mystery Club
- SOPA - Tale of the Stolen Potato
- Space Elite Force - Reloaded
- SpotCat vs The Cheddar Mafia In Space
- Strike Force 3
- Superball
- Super Hero Demolition
- Super Mining Mechs
- Supermarket Simulator
- Stay Still
- The Elf on the Shelf: Christmas Heroes
- The Grinch: Christmas Adventures - Merry & Mischievous Edition
- The Jackbox Party Pack 11
- Twins of the Sun
- Water Delivery
A questi vanno poi aggiunti i molti titoli annunciati in Play Anywhere durante l'Xbox Partner Showcase e altre novità in arrivo, a dimostrazione di come il programma stia prendendo sempre più piede, probabilmente grazie anche alla concentrazione sui dispositivi portatili come ROG Xbox Ally e simili, a cui sono dedicate diverse novità anche dell'ultimo aggiornamento Xbox di novembre.