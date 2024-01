Con tutta la calma necessaria, e dovuta per chi lavora praticamente da solo, Zach si è rimboccato le maniche per dare un seguito alla sua avventura in salsa sci-fi, riuscendo a pubblicare nel marzo del 2023 il tanto desiderato Vertigo 2.

Imbrigliato tra la carriera universitaria e un lavoro part-time presso Valve , certo non il supermercato dietro l'angolo, ha dovuto mettere in pausa la sua passione per lo sviluppo indipendente, salvo poi ricascarci nel 2020 con la realizzazione della versione Remastered del suo gioco originale.

Tra comici e bizzarri universi alternativi

Questo è solo uno dei tanti esserini strani in cui vi imbatterete in Vertigo 2

La trama di Vertigo 2 ha si avvia proprio dove il diretto prequel si era interrotto. Questa continuità diretta, di cui ne beneficeranno i fan della prima ora, non rappresenta tuttavia un ostacolo insormontabile. Sulle primissime si resta piuttosto disorientati, tirati in mezzo come si è tra realtà parallele, mondi alieni ed entità sovrannaturali, ma è solo questione di un attimo. Da una parte, l'incipit, che funge anche da tutorial, getta le basi entro cui si sviluppa l'intreccio. Dall'altra, ci si accorge piuttosto in fretta che la trama, in sé e per sé, occupa un posto tutt'altro che primario anche all'interno dello stesso ambito narrativo.

Sebbene si passi attraverso una lotta intestina tra corporazioni protese ora alla salvaguardia, ora allo sfruttamento del multiverso, sebbene la protagonista sia al centro di una non meglio specificata macchinazione ordita da forze che operano al di là del mondo fisico, Vertigo 2 appassiona e cattura in primis per il suo stile scanzonato e ironico, oltre che per il cast di personaggi tra il bizzarro e l'inquietante.

I personaggi di Vertigo 2 sembrano fatti di plastilina

Per tracciare dei termini paragone, utili a far capire al volo il tipo di narrazione proposto dal gioco, basta citare esperienze, sempre di stampo sci-fi, come Journey to the Savage Planet o High on Life. Esattamente come nella produzione 505 Games e nel titolo realizzato con la complicità di Justin Roiland, co-creatore di Rock e Morty, si sghignazza per le battute di cattivo gusto di Brian, figura controversa con cui dovrete collaborare vostro malgrado, sia per la tragica ingenuità del robot che vi insegnerà a muovere i primi passi in questo stravagante mondo alternativo.

Ben al di là della qualità dell'intreccio, che pur propone un paio di colpi di scena, il focus ruota attorno al tenore dei dialoghi di comprimari e avversari. Non c'è la costante tensione comica riscontrata nei due titoli citati poco sopra, ma tra una sparatoria e l'altra viene a comporsi un mondo e un cast di personaggi sopra le righe, tutt'altro che serioso, brillantemente imprevedibile.

Ecco la protagonista di Vertigo 2 in una delle pochissime occasioni in cui potrete vederla a figura intera

L'art design, in questo senso, dà una bella mano. Lo stile si allontana sensibilmente da qualsiasi forma di realismo e punta su colori accesi e figure dalle linee morbide, quasi si trattasse di un lungometraggio in claymation come Wallace & Gromit, per fare un esempio. Per quanto il bestiario non si distingua per l'alto tasso di originalità, alieni e automi nemici denotano ampia varietà visiva, mentre i pianeti e le dimensioni che esplorerete sanno lasciare il segno grazie a panorami suggestivi.

Vertigo 2, insomma, artisticamente funziona e convince alla grande. Si vede che tutto il materiale è frutto di un ristrettissimo gruppo di persone, non c'è lo stesso tasso comico sprigionato da High on Life o la varietà di scenari di Journey to the Savage Planet, per intenderci, ma in termini visivi e narrativi siamo di fronte ad un prodotto assolutamente in grado di intrattenere più che degnamente.