Steam, la Top 20 dei giochi più venduti a metà gennaio 2024 premia le microtransazioni

Sono ora disponibili le classifiche dei giochi più venduti su Steam. Come sempre, la classifica è composta non in base al numero di unità vendute ma in base ai guadagni, considerando anche le microtransazioni. I 20 giochi che hanno guadagnato di più su Steam tra il 9 gennaio e il 16 gennaio 2024, considerando anche i free to play, sono i seguenti:

Apex Legends Steam Deck PUBG: BATTLEGROUNDS Counter-Strike 2 Lethal Company Baldur's Gate 3 Call of Duty War Thunder Dota 2 Warframe Lost Ark THE FINALS EA SPORTS FC 24 Tom Clancy's Rainbow Six Siege NARAKA: BLADEPOINT Rust Anno 1800 Ready or Not Yu-Gi-Oh! Master Duel Grand Theft Auto V

Come sempre, i giochi gratuiti occupano la maggior parte delle posizioni. Apex Legends, in particolar modo, è in alto probabilmente grazie ai guadagni garantiti dalla collaborazione con Final Fantasy 7 Rebirth, tanto criticata ma subito di successo. Steam Deck continua a essere nelle prime posizioni grazie al fatto che i ricavi della singola unità sono alti.