Corsair HS35 v2, la recensione delle cuffie economiche da gaming con un ottimo rapporto qualità prezzo

Solamente una piccola fetta degli acquirenti nel vasto mondo degli accessori e dispositivi da gaming è alla costante ricerca dei migliori prodotti in assoluto. La maggior parte dei videogiocatori invece vuole ottimizzare il proprio budget, andando spesso a focalizzare l'attenzione verso la fascia più economica, trovando quello che può rappresentare il perfetto compromesso per le loro tasche. Ed è proprio a questi acquirenti che Corsair vuole strizzare l'occhiolino con l'headset da gaming Corsair HS35 v2. Questa seconda revisione delle cuffie più economiche dell'azienda vuole puntare a trovare il giusto bilanciamento tra qualità costruttiva e sonora, offrendo al contempo un prodotto universale compatibile con qualsiasi macchina da gioco. La vera sfida è proporre tutto ciò al prezzo molto competitivo fissato dal produttore, che risulta essere leggermente inferiore alla soglia dei 50 euro. Saranno riusciti a combinare in maniera intelligente le risorse, assemblando un prodotto bilanciato per chi non è alla ricerca del meglio del meglio?

Caratteristiche tecniche Andando ad analizzare le caratteristiche tecniche delle cuffie Corsair HS35 v2 possiamo anticiparvi da subito che non riservano particolari sorprese. Non che ci aspettassimo altrimenti, perché in questa fascia di prezzo un headset cablato difficilmente riesce a stupire con funzioni avanzate e altre peculiarità riservate tipicamente ai dispositivi più costosi. Connettività wireless, cancellazione attiva del rumore, duplice connettività con il modem Bluetooth e altre funzioni non hanno trovato chiaramente spazio in un prodotto così economico. La confezione delle cuffie Corsair HS35 v2 contiene esclusivamente l'headset, senza cavi o adattatori Con queste Corsair ci siamo trovati dinanzi ad una scheda tecnica piuttosto semplice da leggere ed analizzare, dove il focus principale è rivolto chiaramente ai driver da 50 millimetri in neodimio, in grado di riprodurre le frequenze in tutto lo spettro uditivo. Il collegamento delle cuffie alle sorgenti sonore avviene tramite un cavo jack da 3,5 millimetri lungo 1,8 metri. Questo rende le Corsair HS35 v2 delle cuffie universalmente compatibili con decine di dispositivi diversi: dalle console PlayStation a quelle Xbox, passando per le portatili Nintendo, fino ad arrivare a Steam Deck, ROG Ally e simili. Ovviamente non manca nemmeno il supporto ai PC e Mac, così come con tutti i rari smartphone e tablet ancora dotati di un uscita jack per le cuffie. Il secondo archetto con chiusura a strap permette di regolare le Corsair HS35 v2 a seconda delle dimensioni della testa per massimizzare il comfort Infine, non poteva mancare il microfono omnidirezionale purtroppo non rimovibile, che ci consente di comunicare con le altre persone catturando in maniera diretta la nostra voce e conducendola come segnale analogico lungo il cavo jack. Scheda tecnica Corsair HS35 v2 Tipologia: cuffie over-ear

cuffie over-ear Connettività: cavo jack 3,5 millimetri da 1,8 metri (con adattatore USB-A)

cavo jack 3,5 millimetri da 1,8 metri (con adattatore USB-A) Piattaforme supportate: PC PlayStation 4 PlayStation 5 Nintendo Switch Xbox Series X|S Xbox One Mac Mobile

Driver: 50 millimetri in neodimio

50 millimetri in neodimio Impedenza: 32 ohm

32 ohm Risposta in frequenza: 20 - 20.000 Hz

20 - 20.000 Hz Microfono: omnidirezionale

omnidirezionale Cancellazione attiva del rumore: no

no Peso: 218 grammi

218 grammi Colorazioni: blu, rosso, nero

blu, rosso, nero Prezzo: 49,99€

Design Non abbiamo mai avuto modo di provare un paio di cuffie da gaming così leggere. Con soli 218 grammi di peso le Corsair HS35 v2 sono quasi impercettibili sulla vostra testa. Il peso però è solamente il risultato finale di un design ben studiato con l'intelligente combinazione di materiali plastici, che non sacrificano troppo l'eleganza, la robustezza e la flessibilità. Il microfono è veramente poco elegante Nonostante si noti come il produttore sia dovuto scendere a dei compromessi per mantenere questo target di prezzo, soprattutto per quanto riguarda il secondo archetto regolabile tramite un banale strap, complessivamente il prodotto ci è sembrato piacevole sia alla vista che al tatto, dandoci la sensazione che possa resistere bene all'usura nel tempo. Il punto debole del semplice design adottato da Corsair è chiaramente il microfono, che rimane permanentemente collegato all'headset, così come il cavo jack per il collegamento alle sorgenti sonore. Qualora questi elementi dovessero rompersi, perché ad esempio l'headset rimane sfortunatamente incastrato tra i cuscini del divano, non si potranno sostituire in alcun modo e il prodotto diventerà inutilizzabile. I cuscinetti delle Corsair HS35 v2 sono ricoperti da un materiale sintetico molto ruvido Fortunatamente i cuscinetti sono rimovibili e quindi lavabili e soprattutto sostituibili. Purtroppo non godono di particolare comfort, essendo rivestiti con un materiale sintetico sicuramente molto traspirante, ma al contempo ruvido. Muovere l'headset mentre lo state indossando, andando a strofinare il cuscinetto sulla pelle delle orecchie potrebbe darvi un po' di fastidio. Nulla di particolarmente preoccupante o insopportabile, ma sicuramente abbiamo avuto modo di provare cuscinetti molto più confortevoli sotto questo punto di vista. Accanto al collegamento jack sul padiglione sinistro troviamo anche una rotella del volume per il controllo analogico della sua intensità, priva di qualsiasi resistenza meccanica per un maggiore livello di precisione. È presente inoltre un tasto per l'attivazione del microfono, molto facile da raggiungere così da mutarci al volo durante le sessioni di gioco.

Esperienza d'uso Non c'è nulla di più semplice che utilizzare queste cuffie cablate e universalmente compatibili con la stragrande maggioranza dei dispositivi. L'unico fastidio potrebbe presentarsi se dobbiamo continuamente passare da un dispositivo ad un altro, dovendo scollegare più volte il cavo jack e inserirlo successivamente in un'altra uscita audio. Dall'altro lato però non dobbiamo preoccuparci di installare driver, programmi specifici o applicazioni mobile e nemmeno ricaricare il dispositivo perché privo di batteria. Da questa angolazione possiamo vedere la rotella del volume ed il tasto per mutare il microfono delle Corsair HS35 v2 Queste Corsair HS35 v2 si collegano al volo e funzionano senza la necessità di un intervento di alcun tipo. Comfort Essendo particolarmente leggere, tendono a non dare alcun tipo di fastidio o scaldare eccessivamente la superficie attorno alle orecchie. Questo torna indubbiamente utile quando dobbiamo fare delle lunghe sessioni di utilizzo, soprattutto nei mesi più caldi dell'anno. I cuscinetti si adattano particolarmente bene anche all'utilizzo con gli occhiali, grazie all'archetto che esercita una corretta presa sul cranio. Il grado di mobilità offerto dai padiglioni non è tra i migliori, ma complessivamente riescono ad adattarsi bene senza troppi fastidi. Il lato negativo di quanto appena detto è legato all'isolamento passivo, perché esso risulta veramente basso. Indossando questo headset con dei cuscinetti così traspiranti, significa anche dover accettare di sentire vari rumori sottostanti, come i click della tastiera o la TV della stanza accanto. Suono Il volume complessivo raggiunge livelli soddisfacenti, senza andare a distorcere in alcun modo le frequenze riprodotte. Il suono punta a voler soddisfare gli amanti degli spari ed esplosioni, senza però eccellere nel risultato finale. Stiamo chiaramente parlando di un headset in una fascia di prezzo estremamente bassa, quindi le nostre aspettative sul profilo sonoro non erano certamente elevate. Se utilizzate per degli sparatutto in prima persona o nei giochi d'azione senza troppi effetti audio sovrapposti, le HS35 v2 suonano in maniera decente, soprattutto per la loro capacità di dare la giusta direzionalità ai suoni. La profondità dei padiglioni delle Corsair HS35 v2 è sufficientemente ampia per ospitare delle orecchie non eccessivamente grandi Capire da dove provengono i vostri nemici o da quale direzione vi sta chiamando un determinato personaggio non giocante sarà piuttosto semplice e intuitivo. Non aspettatevi però risultati entusiasmanti nell'ascolto dei vari generi musicali, in particolar modo quelli ricchi di frequenze alte che si confondono tra di loro o vengono ovattate in determinate situazioni, ma questo non dovrebbe rappresentare un problema per il pubblico meno esigente. Microfono Non è certo la prima volta che i microfoni realizzati da Corsair ci stupiscono in maniera positiva. Il componente incaricato a campionare la nostra voce supera in termini di qualità complessiva quello di molti headset venduti al doppio del prezzo. Nella sua estrema semplicità e con l'assenza di funzioni particolari come la cancellazione attiva del rumore, questo headset riesce a campionare bene la voce, dando la giusta profondità e isolando alcuni rumori circostanti. Gli amici nei party vocali sentiranno la vostra voce in maniera pulita.

Conclusioni Prezzo 49,99 € Acquistalo qui Multiplayer.it 8.0 Le cuffie da gaming Corsair HS35 v2, al netto di qualche piccola sbavatura in termini di design e qualità costruttiva, sono sicuramente ottime per il loro rapporto qualità/prezzo. Il fatto che siano universalmente compatibili praticamente con qualsiasi macchina da gioco, le rendono perfette per qualsiasi videogiocatore, a prescindere dalla console che si possiede. Anche il microfono ci ha stupiti per la qualità del campionamento della voce. L'esperienza sonora non è certo tra le migliori, ma per chi non ha particolari pretese in termini di fedeltà sonora questo non può rappresentare un punto negativo.