NVIDIA domina il mercato delle GPU nel 2024, Intel ancora inesistente

Il rapporto di JPR

Vi avevamo già raccontato il mercato CPU e GPU in grande crescita all'inizio del 2024, ma i nuovi dati emersi dal rapporto dettagliato vanno più nello specifico dei risultati delle schede grafiche. Nel primo trimestre del 2024, innanzitutto, sono state spedite 8,7 milioni di unità, in calo rispetto ai 9,5 milioni del trimestre precedente. Le quote di mercato dei fornitori di GPU discrete per desktop sono cambiate nel corso del trimestre, con la quota di mercato di NVIDIA che è aumentata dell'8% rispetto al trimestre precedente, mentre quella di AMD è diminuita del -7%. Intel, che è entrata nel mercato nel terzo trimestre del 2022 con le schede Arc A770 e A750, non ha registrato variazioni significative. NVIDIA continua a detenere una posizione dominante nel mercato, un 88% che non lascia troppo spazio alle interpretazioni: le spedizioni delle sue GPU sono aumentate dello 0,9% rispetto al trimestre precedente e del 45,6% rispetto all'anno precedente.

Le quote di mercato di AMD, Intel e NVIDIA nel confronto con l'ultimo trimestre e anno su anno

Jon Peddie, presidente di Jon Peddie Research, ha dichiarato: "Noi e l'industria speravamo in un ritorno alla stagionalità, che è stata la caratteristica del settore dei PC per tanti decenni. È stata interrotta con la recessione del 2007-2008 e si era appena ripresa quando è arrivata la mania delle criptovalute, poi è arrivato il Covid, seguito dalla guerra in Ucraina, e sembrava che la stabilità fosse solo un vago ricordo".

"Nel 2023 abbiamo visto quattro trimestri di crescita gradita" ha continuato, "e quando il primo trimestre del 2024 è stato un po' in calo, nessuno si è fatto prendere dal panico, perché sembrava un ritorno alla stagionalità: il primo trimestre era sempre piatto o in calo. Pertanto, ci si aspetterebbe che anche il secondo trimestre del 2024, un trimestre tradizionale, sia in calo. Ma tutti i fornitori prevedono un trimestre di crescita, per lo più trainato dai sistemi di addestramento dell'IA negli hyperscaler. Mentre i trainer di IA utilizzano una GPU, la domanda di questi ultimi può sottrarre componenti al segmento del gaming. Quindi, per il secondo trimestre, ci aspettiamo di vedere un risultato AIB (un altro modo di chiamare le GPU discrete, ndr) da gaming piatto o basso e un altro aumento delle spedizioni di GPU per i trainer di IA. La nuova normalità non è normalità".

C. Robert Dow, analista sempre di Jon Peddie Research, ha aggiunto: "Ci sono stati alcuni segnali positivi per il mercato AIB nel primo trimestre, dato che l'attach rate è aumentato del 6% rispetto al quarto trimestre del 2023 e del 10% su base annua. Anche i prezzi sono rimasti stabili nel corso del trimestre, il che è positivo per i consumatori".