Mercato CPU e GPU in grande crescita, ma il 2024 inizia maluccio

Il 2024 è iniziato con una leggera nota negativa per il mercato delle CPU e delle GPU: le spedizioni di GPU per PC rispetto al trimestre precedente hanno fatto segnare un -9,9%. Si tratta del primo trimestre negativo dopo tre consecutivi di crescita e la compagnia più in difficoltà pare essere AMD, con un calo del -13,6% nel segmento grafico. NVIDIA è diminuita invece del -7,7%, mentre Intel è scesa del -9,6%. Questo ha portato la quota di mercato complessiva di AMD a diminuire dello -0,7%, mentre Intel e NVIDIA sono riuscite ad aumentare la loro quota di mercato rispettivamente dello 0,3% e 0,4%.

Non si tratta di numeri drammatici per nessuno, ma sembra che AMD possa trovarsi in una situazione difficile considerando che l'azienda ha già delineato previsioni negative per il business grafico per la maggior parte del 2024. Secondo i rapporti di Jon Peddie Research, da cui provengono questi dati, il calo potrebbe anche essere fisiologico: la grande maggioranza dei consumatori potrebbe aver già completato il ciclo di aggiornamento che di solito avviene nella seconda metà dell'anno. AMD e Intel, inoltre, sono sul punto di introdurre i loro nuovi chip, e questo dovrebbero riaccendere la domanda e le spedizioni nel segmento desktop.

C'è poi da segnalare che durante il primo trimestre del 2024, il mercato delle GPU per PC ha raggiunto 70 milioni di unità, mentre le spedizioni di CPU per PC sono aumentate del 33% rispetto all'anno precedente. Entrambi i segmenti di CPU e GPU sono aumentati rispetto all'anno scorso, quindi il calo è solo nel confronto con il già positivo trimestre precedente..