Silent Hill: The Short Message supera un nuovo traguardo di download e Konami presenta nuovo merchandise

Durante la notte del 31 maggio è andato in onda l'evento Silent Hill Transmission, durante il quale Konami ha speso il grosso del tempo per presentare il remake di Silent Hill 2. Purtroppo non sono arrivati aggiornamenti su Silent Hil Townfall o Silent Hill f, ma perlomeno la compagnia giapponese ha dato un piccolo aggiornamento su Silent Hill: The Short Message, l'esperienza gratuita disponibile su PS5.

Silent Hill: The Short Message ha superato i 2.5 milioni di download. Ricordiamo che il gioco è stato pubblicato nel febbraio 2024, quindi il risultato è stato ottenuto in circa tre mesi e mezzo. Inoltre, si tratta di un aumento di 500.000 download rispetto a quanto annunciato al febbraio.