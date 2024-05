Il gioco gratis dell'Epic Games Store del 6 giugno è stato svelato da un leak: è il migliore ad oggi?

Epic Games Store ha dato il via a maggio a un periodo di quattro settimane, che si concluderà il 6 giugno, durante il quale ogni sette giorni regalava un gioco AAA senza annunciarlo prima. Il tutto è stato fatto in occasione dei Mega Saldi 2024 dell'Epic Games Store. L'editore non ha però fatto i conti il noto billbil-kun che ha di volta in volta anticipato i giochi gratuiti in arrivo e, ovviamente, la cosa si ripete ora con l'ultimo titolo gratuito. Il 6 giugno avremo modo di mettere le mani su Marvel's Midnight Suns.

Billbil-kun è un noto leaker che da anni condivide informazioni corrette su giochi del PS Plus, dell'Epic Games Store, dell'Humble Bundle e non solo. È affidabile, ma ovviamente per il momento si tratta solo di un rumor, non di informazioni ufficiali. Anche se le informazioni sono corrette in questo momento, è possibile che Epic Games Store cambi i piani in corso d'opera.