Il gioco più desiderato su IGN Playlist durante Summer Game Fest e dintorni può sorprendere

In questo periodo di presentazioni e fiere estive, tra Summer Game Fest, State of Play, Xbox Games Showcase e tanti altri eventi, potrebbe stupire il fatto che, in mezzo a tanti grandi nomi, il gioco più "desiderato" risulti essere Astro Bot, che nella classifica stilata da IGN Playlist ha battuto grandi titoli come DOOM: The Dark Ages, Gears of War: E-Day e altri.

Tuttavia, ci sono da fare alcune precisazioni: prima di tutto, si tratta di dati registrati nel recente periodo degli eventi, a partire dalla fine di maggio al 12 giugno, partendo dunque dallo State of Play per arrivare fino all'Ubisoft Forward.

Inoltre, non si tratta propriamente di intenzioni di acquisto date dalle effettive prenotazioni, perché quasi tutti i titoli presenti nella classifica riportata da IGN non hanno ancora prenotazioni disponibili, tranne appunto Astro Bot, che peraltro ha una data di uscita più vicina rispetto alla maggior parte degli altri giochi.

I dati derivano dalla quantità di selezioni registrate da IGN Playlist, che è un servizio di tracking offerto dal network in questione attraverso il proprio sito internet o un'app specifica e conta al momento circa 43.000 iscritti, dunque non proprio un campione ampio, ma che può comunque essere significativo.