I joystick "anti-drift" GuliKit arrivano sui controller PS4, PS5, Xbox e Switch Pro

Joystick GuliKit in arrivo su tutte le console

Gli stick GuliKit per i Joy-Con

I nuovi stick "anti-drift" di GuliKit saranno compatibili con i controller delle principali console: DualSense, DualShock 4, Xbox Controller e Nintendo Switch Pro Controller potranno quindi essere aggiornati con i joystick magnetici ad effetto hall che promettono di eliminare il problema del drifting, garantendo al contempo una maggiore longevità.

Gli stick non saranno però disponibili per il DualSense Egde e per Xbox Elite Controller, come inizialmente previsto. Intervistato dai colleghi di The Verge, il direttore commerciale di GuliKit, Jack He, ha dichiarato che la scelta di evitare i controller "Pro" di Sony e Microsoft, dipende dall'assenza di un software di calibrazione adeguato per il corretto funzionamento del nuovo kit.

Con tutta probabilità, per aggiornare i controller di PlayStation 5 e Xbox Series X sarà necessario ricorrere ad operazioni di saldatura, poiché Microsoft e Sony saldano i joystick con potenziometro ALPS direttamente sulla scheda dei propri pad.