Assassin's Creed Infinity ha un nuovo nome, svelato da Ubisoft durante un'intervista e alquanto azzeccato

Un hub di collegamento dai contorni ancora misteriosi

L'Animus hub verrà lanciato con Assassin's Creed Shadows, il primo capitolo che supporterà il sistema, ma consentirà il collegamento anche ai capitoli precedenti e successivi.

Yasuke in combattimento in Assassin's Creed Shadows

Come riferito da Marc-Alexis Cote, questo sistema farà da filo conduttore per i vari capitoli della serie, unendo le varie epoche e i personaggi in una certa continuità di esperienza.

Tuttavia, non ci sono ancora informazioni specifiche sul suo funzionamento, che per il momento rimane ancora piuttosto vago: sembra essere una sorta di servizio, ma dovrebbe essere comunque integrato nei nuovi capitoli della serie.

Tempo fa era emersa anche la possibilità che potesse anche contenente un abbonamento mensile e microtransazioni, ma non ci sono conferme sulla questione, con ulteriori dettagli sulla piattaforma che erano emersi lo scorso febbraio.