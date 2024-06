Disponibile nel catalogo del servizio in abbonamento fin dal day one, Call of Duty: Black Ops 6 riuscirà a rilanciare Xbox Game Pass? È questa la domanda che un po' tutti si stanno ponendo, ma la risposta non è scontata come si potrebbe pensare.

Abbiamo affrontato la questione alcune settimane fa, prima che Microsoft ufficializzasse la presenza del nuovo episodio della serie sparatutto su Game Pass, ragionando su come quella scelta ci avrebbe fatto capire se la casa di Redmond vuole fare sul serio oppure no.

Molti lo davano per scontato: non investi 70 miliardi di dollari per acquistare un publisher e una fra le proprietà intellettuali di maggior successo di sempre per poi evitare di sfruttare quella forza a tuo favore, e come sappiamo la strategia di Xbox è legata a doppio filo all'idea del Game Pass.

D'altro canto, si tratta pur sempre di una scommessa in cui Microsoft di fatto rinuncia agli enormi incassi che ogni uscita annuale di Call of Duty garantisce anche su Xbox per "regalare" il gioco ai suoi abbonati, nella speranza appunto che il loro numero aumenti in maniera significativa.