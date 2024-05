Call of Duty: Black Ops 6 ci farà capire se Xbox vuole fare sul serio oppure no

Decidere di includerlo potrebbe far finalmente decollare gli abbonamenti al servizio e renderlo davvero sostenibile, anche alla luce di inevitabili rincari; nonché spingere le vendite delle console Xbox, che sono ormai da mesi vittime di un preoccupante trend negativo, al punto che ci si chiede se abbia ancora senso per Microsoft produrre hardware.

Decidere di escluderlo per approfittare degli enormi incassi che ogni anno il franchise produce avrebbe senso dal punto di vista commerciale, ma rappresenterebbe per molti versi una sorta di "tradimento" rispetto a quella che è sempre stata la strategia della casa di Redmond per quanto concerne il Game Pass.

Il modo in cui l' appena annunciato nuovo episodio della serie Activision verrà gestito ci farà capire se Xbox vuole fare sul serio oppure no , e tutto dipende da una scelta precisa: il gioco sarà disponibile o meno su Game Pass dal day one, come tutti i first party Microsoft finora?

70 miliardi di dollari per diventare il più grande publisher multipiattaforma sul mercato o per spingere le vendite della piattaforma Xbox Game Pass? Ormai ci sono ben pochi dubbi sul fatto che Call of Duty: Black Ops 6 sarà un vero e proprio spartiacque fra i due possibili approcci.

Cuore contro ragione, Phil contro Satya?

Phil Spencer e Satya Nadella

Nel corso degli anni abbiamo spesso avuto la sensazione che la divisione Xbox non riuscisse a produrre entrate sufficienti per giustificare l'impegno di Microsoft nel settore gaming, e in particolare l'attuale CEO Satya Nadella si è espresso di recente in merito all'approccio dell'azienda rispetto alle esclusive.

Molti pensano che la recente apertura di Xbox al multipiattaforma, con i famosi quattro giochi first party approdati su PlayStation e Nintendo Switch, sia figlia di una sorta di resa dei conti interna fra due fazioni: una che desidera produrre incassi a prescindere da tutto, l'altra che vuole preservare il valore di una piattaforma che senza esclusive perderebbe la propria identità.

Inevitabilmente, la gestione che verrà fatta di Call of Duty: Black Ops 6 e dei prossimi capitoli della serie sarà una sintesi di queste due volontà contrapposte e andrà a incidere anche sulle strategie future; come quella di cui si vocifera ultimamente, che vede la nuova Xbox alla fine del 2026 con Call of Duty fra i giochi di lancio.

Come dicevamo in apertura, manca poco e scopriremo come stanno le cose: l'Xbox Games Showcase verrà trasmesso il 9 giugno e su quel palco ci verrà finalmente svelato il motivo per cui Microsoft ha voluto acquistare Activision Blizzard. Secondo voi come andranno le cose? Parliamone.