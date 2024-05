Scoperto il motivo per cui le foto eliminate su iPhone tornavano, e lo ha spiegato proprio Apple

Le origini del problema

Secondo quanto spiegato da Apple, la causa del problema risiede in un'entrata corrotta nel database del file system degli iPhone aggiornati. Questo ha impattato i file memorizzati direttamente sui dispositivi e non quelli sincronizzati con iCloud. Le foto riemerse, spiega Apple, potrebbero essere state trasferite da dispositivi più vecchi durante il ripristino da un backup o durante il trasferimento da dispositivo a dispositivo. Apple evidenza anche che ciò che è avvenuto non si è verificato su ogni dispositivo, essendo di fatto un bug non troppo diffuso.

Apple ha chiarito che l'azienda non ha accesso alle foto o ai video degli utenti e che solo un piccolo numero di persone è stato colpito da questo problema. Un utente su Reddit aveva precedentemente affermato che il bug aveva fatto riapparire foto su un iPad cancellato e venduto, ma Apple ha negato questa possibilità, sostenendo che i dati vengono eliminati in modo permanente quando un dispositivo viene resettato correttamente.