Un controller Xbox su licenza per festeggiare il 40° anniversario di Rare è apparso su Amazon in anticipo

Hall Effect, base di ricarica e wireless 2.4G

Non solo potrebbe fare gola a tutti i fan dei giochi di Rare, ma il controller di 8BitDo include una serie di caratteristiche molto richieste: troviamo gli stick analogici con Hall Effect e dei pulsanti aggiuntivi sul retro del controller programmabili a piacimento, profili personalizzabili, croce direzionale tattile, vibrazione e una elegante base di ricarica. Inoltre, è compatibile con un gran numero di dispositivi, nello specifico Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Android e iOS. Non solo, offre connessione sia cablata che Wireless 2.4G.

Il controller Xbox a tema Rare di 8BitDo

Come accennato in precedenza, il controller è apparso su Amazon USA prima dell'annuncio ufficiale, che comunque dovrebbe essere imminente, considerando che il 4 agosto (ovvero oggi) è la data utilizzata solitamente da Rare per festeggiare gli anniversari. Nel frattempo, la pagina del prodotto suggerisce un prezzo di 89,99 dollari, tutto sommato in linea con le caratteristiche che offre.