Command & Conquer Remastered, le cutscene recuperate da vecchie videocassette

Le cutscene originali di Command & Conquer Remastered sono state recuperate da vecchie videocassette degli anni '90: lo ha rivelato Electronic Arts in un nuovo dietro le quinte dedicato al gioco.



Il problema, a quanto pare, è che non esistevano più le sorgenti originali: la più alta qualità disponibile era appunto quella delle videocassette, che una volta digitalizzate restituivano una resa persino inferiore al classico Command & Conquer per via del deperimento dei nastri.



Parliamo insomma di filmati sgranati e a bassa risoluzione, difficilmente presentabili oggi come oggi, che andavano necessariamente upscalati e migliorati al fine di ottenere qualcosa di meglio.



Per questo, in collaborazione con alcuni membri della community di Command & Conquer, Electronic Arts ha realizzato un algoritmo per l'upscaling basato sull'intelligenza artificiale che ha reso i video più presentabili, catturandoli però dalle versioni console del gioco.



Insomma, realizzare la remaster di un classico può presentare tante difficoltà impreviste, ma è quantomeno apprezzabile che un team di sviluppo si impegni per migliorare anche aspetti come le cutscene anziché, come spesso accade, limitarsi a riproporle senza preoccuparsi troppo della qualità.