Dragon Ball Super: capitolo 59 del manga, ecco la data di lancio

Nonostante la quarantena da Coronavirus, c'è ancora qualche piccolo sfizio che può distrarre i lettori di manga italiani: per esempio la pubblicazione dei nuovi capitoli del manga di Dragon Ball Super. L'ultimo è davvero recente, e finalmente conosciamo anche la data di lancio del prossimo, il capitolo 59 del manga.

Il nuovo appuntamento con Dragon Ball Super, celeberrimo manga di Akira Toriyama e Toyotaro, ha già la sua bella data di lancio. Si tratta del prossimo 20 aprile 2020, ed è stata confermata dal recente capitolo 58 del manga, ora disponibile su Manga Plus. Dunque, allo stato attuale della situazione, l'appuntamento con l'opera di Toriyama non dovrebbe rallentamenti di sorta: parliamo al condizionale perché ovviamente da qui al 20 aprile 2020 prossimo potrebbe cambiare tutto e nulla, nella situazione del Coronavirus a livello mondiale.

Cosa potrebbe accadere nel capitolo 59 del manga di Dragon Ball Super? Beh, vedendo come si è concluso il precedente, è davvero possibile che Goku e Moro il Divoratore di Pianeti inizino a darsele di santa ragione. Ma non vogliamo aggiungere altro, per evitare eventuali spoiler. Ricordate prima di salutarci almeno due cose: innanzitutto nel campo Fonte trovate il link a Manga Plus, dove leggere gratis gli ultimi capitoli del manga di Dragon Ball Super. E poi, a causa del Coronavirus, sono ora disponibili Dragon Ball, One Piece e tanti manga gratis.