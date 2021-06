Final Form: trailer del nuovo FPS di Reikon Games e Koch Media

Durante il Koch Primetime abbiamo avuto modo di vedere in azione alcuni secondi di Final Form, un nuovo sparatutto in prima persona edito da Koch Media. Gli sviluppatori hanno speso anche qualche momento per presentarci i primi dettagli sul gioco, che potete vedere nel filmato qui sopra.

Final Form viene descritto come un "epico sparatutto in prima persona ad alto tasso d'azione" ambientato in un mondo sci-fi. Controlleremo una macchina umanoide che ha intrapreso una missione spaziale senza ritorno. Al centro del gioco vi sarà un mistero, con pianeti alieni da esplorare.

Final Form

In termini di gameplay, Final Form punta a dare al giocare libertà di movimento. Ci saranno numerose abilità e gadget legati alla nostra natura robotica che ci daranno il potere di farci largo tra i nemici in modo spettacolare.

Final Form è in sviluppo presso Reikon, un team che conta oramai più di 50 sviluppatori. Gli sviluppatori parlano di un team appassionato, creato e gestito da sviluppatori. Ci saranno più informazioni sul gioco "in futuro".

