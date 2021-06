Dolmen presentato all'evento di Prime Matter

Nel corso dell'evento di Koch Media all'E3 2021, sotto la nuova etichetta di publishing Prime Matter, è stato presentato Dolmen, un nuovo gioco d'azione stile soulslike di Massive Work Studio, in cui l'umanità deve fronteggiare un nuovo rischio di estinzione.

Influenzato dalla narrativa di H.P. Lovecraft, nonché dalla cultura pop moderna, Dolmen offrirà scontri contro terribili nemici e giganteschi boss, combattuti in ambienti ostili. Riuscirà il giocatore a scoprire la storia del cristallo che dà il nome al gioco?

Dolmen è previsto per il 2022, in data ancora da destinarsi, su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox One X/S. Sarà disponibile sia in formato fisico, sia in formato digitale. Vediamo qualche immagine di Dolmen:

Dolmen in azione

Uno dei nemici di Dolmen

Dolmen offrirà scenari differenti

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Dolmen è solo uno dei molti giochi che usciranno sotto etichetta Prime Matter, tra i quali la versione Nintendo Switch di Kingdom Come Deliverance, il nuovo Painkiller e tanti altri ancora.