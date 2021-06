Painkiller: un nuovo capitolo in arrivo

Painkiller sta per tornare sulla scena videoludica con un nuovo capitolo, di cui purtroppo non si sa assolutamente niente. La notizia si è appresa dal comunicato con cui Koch Media ha annunciato la nuova etichetta di publishing Prime Matter, di cui Painkiller sarà uno dei primi giochi.

Purtroppo le informazioni a riguardo sono scarsissime e per ora si limitano alla seguente linea di testo:

Il leggendario Painkiller è tornato! Tieni gli occhi aperti per maggiori informazioni!

Non sappiamo nemmeno se il titolo effettivo sarà soltanto Painkiller, quindi un reboot di qualche tipo, o se sarà un seguito dei capitoli precedenti. Non sappiamo neanche a chi sarà affidato lo sviluppo. Difficile che ci sia dietro People Can Fly, la software house del primo capitolo, da tempo lontana dalla sua opera prima, che recentemente ha lanciato Outriders. Improbabile anche il coinvolgimento di The Farm 51, che realizzò Painkiller Hell & Damnation, attualmente impegnata con Chernobylite.

In realtà alla serie hanno lavorato moltissimi team di piccole dimensioni, che sono sempre dovuti partire dallo stampo originale senza potersene mai distaccare, realizzando dei titoli spesso mediocri, nonostante le buone vendite dell'originale e di alcune espansioni.