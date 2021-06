Encased, trailer e nuove immagini per l'RPG isometrico sci-fi di Prime Matter

Encased, il nuovo RPG isometrico con ambientazione fantascientifica di Dark Crystal Games, si è mostrato con un trailer e varie nuove immagini in occasione della Summer Game Fest all'E3 2021, come una delle produzioni all'interno della nuova etichetta Prima Matter di Koch Media.

Ambientata in un 1976 alternativo, la storia racconta del misterioso Dome, un grande artefatto di origini sconosciute che è stato scoperto in un lontano deserto e che all'interno nasconde delle tecnologie incredibilmente avanzate, in grado di far progredire l'umanità di secoli.

Il problema è che gli organismi viventi possono entrare in questa strana cupola ma non possono uscire, a meno che non vengano trasformati in materiale non organico. Dunque, in sostanza, le persone possono solo entrare senza poter uscire e su questo concetto si basa tutta la storia e l'azione di Encased.





I giocatori scelgono una delle cinque specializzazioni di base tra scienza, ingegneria, sicurezza, management e colpevolezza e si ritrovano così a dover bilanciare statistiche parzialmente preimpostate e abilità dipendenti dalla scelta iniziale. Una volta entrati nella cupola, emergeranno vari colpi di scena fin dall'inizio della storia, che ci porteranno ad indagare sempre più a fondo all'interno del misterioso luogo in questione.

Per l'occasione vediamo dunque un trailer e qualche immagine di questo interessante Encased, previsto uscire questo autunno su PC.