Xbox Game Pass, giochi disponibili al day one non possono arrivare su PlayStation Plus

Stando a un documento di Sony depositato nell'ambito dell'udienza che vede contrapposte Microsoft e FTC, la casa di Redmond avrebbe fatto firmare accordi di esclusiva per i giochi disponibili al day one su Xbox Game Pass, accordi che impediscono agli stessi titoli di arrivare su PlayStation Plus.

Nelle scorse ore Satya Nadella ha detto che vorrebbe eliminare le esclusive, ma Sony lo rende impossibile: come sappiamo, la casa giapponese è particolarmente attiva e determinata su tale fronte, come dimostra anche l'esclusiva di Final Fantasy 16 su PS5.

Le politiche messe in atto da Microsoft cercano dunque di seguire il medesimo percorso, e gli accordi di esclusiva per i giochi third party lanciati al day one su Xbox Game Pass lo dimostrano chiaramente.

È interessante tuttavia che, durante il suo intervento nell'udienza, Jim Ryan abbia detto di non vedere le esclusive di Starfield e Redfall come qualcosa di anticoncorrenziale, sebbene dal punto di vista di Sony si tratti di accordi tutt'altro che vantaggiosi.