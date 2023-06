Noob - The Factionless, trailer di lancio annuncia che è disponibile

L'editore Microids e lo studio di sviluppo Olydri Games hanno annunciato con il classico trailer di lancio che Noob - The Factionless è disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Il gioco esce quindi dall'accesso anticipato su Steam per arrivare alla versione completa. Vediamo il filmato:

Stando alla descrizione ufficiale, "Noob - The Factionless è un gioco di ruolo che segue le avventure di quattro giocatori della gilda Rush: Baster il Neogician, Drek il Berserker, May il Cartomante e Logs l'Elementalista. La loro missione è raggiungere il livello supremo e diventare l'élite del Horizon - the Legendary Class." Per farcela, i nostri dovranno vedersela con centinaia di nemici sparsi in alcuni mondi fantastici. "Ma la sfida che dovranno affrontare non si limiterà a Horizon: i loro avatar compiranno missioni "reali" nella vita reale. La storia può essere fatta sia nel gioco che nella vita reale!"

Le caratteristiche ufficiali parlano di "Una vera e propria esperienza RPG con oltre 50 ore di gioco, più di 750 avatar con cui interagire e oltre 300 mappe da esplorare," in cui il giocatore vestirà "i panni di una squadra di 4 giocatori incalliti e dei loro avatar, in un RPG sfidante e colorato che omaggia i più grandi JRPG" e dovrà esplorare "un mondo enorme" in cui combattere battaglie, completare missioni e far salire tutti di livello. Inoltre il giocatore potrà personalizzare i suoi avatar con l'equipaggiamento che troverà "nei dungeon, nelle grotte, nei forzieri e nei negozi delle città", Vincendo accumulerà punti esperienza che gli consentiranno di migliorare la squadra.