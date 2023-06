Offerte Amazon: Audible è in promozione, tre mesi gratis per gli abbonati Prime a fine giugno 2023

È attualmente ancora disponibile tramite Amazon una promozione pensate per i clienti Prime: si tratta di tre mesi di uso gratuito di Amazon Audible. La promozione è disponibile a questo indirizzo: se non siete abbonati a Prime, la pagina non vi mostrerà l'offerta, badate bene. Inoltre, vi sono una serie di condizioni da rispettare per poterla sfruttare.

Come già detto, questa promozione di Amazon Audible è accessibile unicamente se siete abbonati ad Amazon Prime: nel caso non lo siate, ricordate che potete sfruttare la promozione dei 30 giorni gratuiti (se non l'avete già usata). Come sempre ovviamente è anche necessario non essere già iscritti al servizio Audible.it e dovete averlo disdetto da almeno sei mesi. Il servizio si rinnoverà, a meno che non cancelliate la sottoscrizione gratuita, al prezzo di 9.99€ alla scadenza dei tre mesi.

Audible permette di ascoltare audiolibri, podcast e altri contenuti senza alcun limite. Potete inoltre fare il download e sfruttare così il servizio mentre siete offline. Non vi sono pubblicità. Non dimenticate poi che non siete obbligati a proseguire con l'abbonamento una volta usati i tre mesi: vi basta cancellare il rinnovo. In chiusura ricordiamo che sono disponibili promozioni simili per Music Unlimited e Kindle Unlimited.