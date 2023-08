Lies of P: gli sviluppatori hanno ascoltato i fan e la cosa non ci piace

Alcuni mesi fa è stata resa disponibile la demo di Lies of P che, in linea di massima, ha convinto i giocatori (ce lo dicono alcuni sondaggi condotti dagli sviluppatori). Sebbene molto derivativo, Lies of P pare essere interessante, ma c'è stato un dettaglio molto criticato: la schivata.

I soulslike sono divenuti di capitolo in capitolo più rapidi (letteralmente, l'azione di gioco è più veloce) e le schivate - anche se non obbligatorie in alcuni giochi di Miyazaki - sono divenute un fattore importante nella sopravvivenza dei giocatori, abituati ad avere accesso a questa mossa evasiva per tirarsi fuori dai guai. Lies of P, invece, dispone di una schivata un po' "impacciata" e alcuni tempi di recupero un po' più lunghi rispetto ad altri giochi.

Ovviamente la maggior parte del pubblico lo ha trovato strano e anche chi scrive deve ammettere che in un primo momento si è infastidito, principalmente perché il resto delle meccaniche di gioco dà la stessa sensazione dei giochi di Miyazaki. Dopo quattro Nuove Partite nella demo e oltre otto ore di gioco (in una demo che richiede 2/3 di norma), "strano" è però diventato semplicemente "diverso".

La schivata di Lies of P, così come è possibile provarla nella demo, era una mossa meno flessibile, ma non impossibile da usare. E non è l'essenza dei soulslike richiede un po' di impegno al giocatore? Semplicemente Lies of P ha trasformato un elemento di norma facile da usare in uno che richiede più attenzione. Al tempo stesso ha messo in bella vista un secondo metodo difensivo: la parata, che risulta molto più utile e potente rispetto ai giochi di Miyazaki. Non a caso, la classe di partenza più pesante dispone di un'arma lenta che rende più difficile schivare ma che dispone di capacità difensive nettamente superiori. La parata fa subire pochissimi danni che possono anche essere curati attaccando (e non subendo danni diretti), permette di ritornare all'attacco velocemente e soprattutto richiede un tempismo inferiore rispetto alla schivata. Il "parry" stesso (in questo caso che si realizza con la normale parata ma eseguita all'ultimo secondo) è in realtà molto facile, dove invece nelle opere di Miyazaki è spesso la mossa più tecnica e complessa.

In altre parole, la "strana" schivata era un ottimo indicatore del fatto che forse non è sempre la soluzione giusta e che si dovrebbe puntare ad altre mosse. Non a caso, poi, ci sono attacchi speciali segnalati in rosso che pretendono una parata perfetta per essere bloccati e non possono nemmeno essere schivati (bisogna essere completamente fuori dal raggio d'attacco per non essere colpiti, in quanto ignorano i frame di invincibilità della schivata). La parata è un elemento fondamentale nel design dei combattimenti e il gioco ce lo ha fatto capire.