Sand Land: dal manga al videogioco passando per l'anime

Il manga pubblicato nel 2000 è infatti recentemente tornato in auge per merito di un film d'animazione uscito lo scorso agosto in Giappone poi trasformatosi in una serie TV disponibile su Disney+, e soprattutto per la sua trasposizione videoludica approdata sul mercato il 26 aprile. Siamo al cospetto, quindi, di una storia che ha attraversato tre medium diversi per essere raccontata; vale dunque la pena fare una panoramica sulla sua narrativa e sulle differenze che caratterizzano le tre versioni di questo affascinante immaginario.

Il manga

Il manga di Sand Land ha ormai quasi un quarto di secolo

Come si dice? Per comprendere il presente, è necessario studiare il passato. Il manga di Sand Land è stato pubblicato in Giappone sulla rivista Weekly Shōnen Jump da maggio ad agosto del 2000, per poi essere raccolto in un unico tankōbon a novembre dello stesso anno. In Italia e in Francia l'opera è approdata solo due anni dopo, mentre a fine 2003 è sbarcata negli Stati Uniti sulla versione inglese proprio di Shonen Jump.

La storia che fa da filo conduttore racconta di un mondo arido e inospitale che, dopo aver sopportato anni di disastri naturali e di guerre, ha finito per perdere anche la sua principale fonte d'acqua: l'unico fiume capace di dissetare gli abitanti si è infatti prosciugato, lasciando nelle mani di un avido re il monopolio dell'acqua che esercita attraverso la vendita di costosissime bottiglie. Una situazione, questa, che ben presto genera uno scenario fatto di povertà e furti, in cui le persone non hanno altra scelta che derubarsi a vicenda. O forse no, forse un'altra scelta c'è.

Stufo dell'ingordigia del sovrano, lo sceriffo Rao decide di partire alla volta del villaggio dei demoni per cercare aiuto nella ricerca di una nuova riserva d'acqua che possa mettere fine a questo periodo di vacche magre e soprusi. Alla missione di Rao, intenzionato a scovare la leggendaria Sorgente fantasma che si troverebbe al di là del deserto, si uniscono così il principe demone Beelzebub e il suo amico Shif. Lungo il cammino verso quest'oasi salvifica il trio s'imbatterà più volte nell'esercito del re, a cui sottrarrà persino un carro armato; azione, questa, che scatenerà le ire del sovrano, disposto a tutto pur di mantenere il totale controllo dell'acqua sul pianeta.