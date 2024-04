Stellar Blade: Shift Up voleva basare le lattine collezionabili su Pepsi e altre marche famose

Nei piani iniziali di Shift Up, le lattine collezionabili di Stellar Blade si sarebbero basate su marche reali, come Pepsi e Coca-Cola, salvo poi rinunciare all'idea in quanto lo studio non è riuscito ad accordarsi con alcuna compagnia.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, nelle ambientazioni di Stellar Blade sono sparse 49 lattine di bibite da trovare e collezionare. Ogni volta che Eve ne raccoglie una, parte una simpatica animazione dove la protagonista si mette in posa e sfoggia l'oggetto trovato (come nell'immagine qui sopra). Collezionandole è possibile sbloccare degli utili potenziamenti.

L'etichette di queste lattine sono basate su brand fittizzi, con Shift Up che ha assunto un designer specializzato in materia per realizzarle, vista l'impossibilità di stringere collaborazioni con marche reali.

"Ci abbiamo provato, ma nessun marchio di lattine ha voluto collaborare con noi, quindi abbiamo dovuto creare tutto internamente", ha spiegato il director Hyung-Tae Kim in un'intervista con Game Informer.

"Abbiamo anche consultato una persona esperta nella progettazione di confezioni di lattine. L'abbiamo ingaggiata per creare dei disegni che sembrassero reali reali. In futuro, speriamo di poter collaborare con un marchio reale. Soprattutto con Pepsi, che ci interessa molto."