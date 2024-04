L'action figure elettronica del Mandaloriano con Grogu è in sconto su Amazon per la Gaming Week

Come ogni giorno Amazon Italia mette a disposizione svariati prodotti interessanti e ora è il momento dell' action figure elettronica del Mandaloriano con Grogu . L'offerta attuale garantisce uno sconto pari al 20%, se calcolato in rapporto al prezzo più basso recente. Potete vedere tutti i dettagli raggiungendo la pagina prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Per completezza, indichiamo che il prezzo consigliato ufficiale secondo Amazon è 39.99€. La spedizione è gestita da Amazon e il prezzo attuale non è il più basso di sempre per la piattaforma.

Action figure del Mandaloriano

La confezione e l'action figure fianco a fianco

L'action figure del Mandoloriano con Grogu include anche un jetpack e un blaster. Si tratta di un prodotto elettronico in grado di riprodurre 15 effetti sono diversi ispirati alla serie TV The Mandalorian. Basta premere il pulsante sul petto per farglieli pronunciare.

Questa action figure è alta 30 centimetri. Per riprodurre i suoni sono necessarie due pile AAA (incluse nella confezione). I clienti su Amazon affermano che il prodotto è di ottima qualità realizzato in una plastica non scadente.